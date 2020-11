EU will Impfvertrag billigen, Röttgen warnt vor Euphorie

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will am Vormittag den bereits fertig ausgehandelten Vertrag für einen Corona-Impfstoff formal billigen. Das hat Kommissionschefin von der Leyen angekündigt. Vorgesehen ist der Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen von den Unternehmen Biontech und Pfizer. Die beiden hatte bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Die Studien dazu sind jedoch noch nicht abgeschlossen. - Der CDU-Politiker Röttgen warnte, die Aussicht auf einen Impfstoff dürfe nicht zu Nachlässigkeit führen. Die Menschen müssten sich auf vier schwere Wintermonate einstellen, so Röttgen. - Das Robert-Koch-Institut hat heute früh knapp 18.500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind mehr als vor einer Woche, aber deutlich weniger als der Höchstwert vom vergangenen Samstag mit fast 23.400 Fällen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 09:00 Uhr