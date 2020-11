EU will Impfvertrag billigen, Röttgen warnt vor Euphorie

Pflegetagspräsident fordert Notfallmodus für belastete Kliniken

Berlin: Pflegetags-Präsident Wagner fordert, besonders belastete Krankenhäuser in Ballungsgebieten erneut in den Corona-Notfallmodus zu schicken. Gesundheitsminister Spahn müsse für Entlastung und Stabilität sorgen, sagte Wagner vor Beginn des Deutschen Pflegetags, der heuer digital stattfindet. Nicht notwendige Eingriffe sollten frühzeitig verschoben werden. In vielen Kliniken, in denen gehäuft Covid-19-Patienten behandelt werden, sei das Personal schon jetzt am Limit, so der Pflegetagspräsident in der Neuen Osnabrücker Zeitung. - Die Präsidentin des Pflegeverbands VdK, Bentele, verlangt mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Deren Belastung sei derzeit noch größer als sonst. Das auf 20 Tage ausgeweitete Pflegeunterstützungsgeld reicht Bentele nicht aus. Sie fordert außerdem mehr Tagespflegeeinrichtungen und die Möglichkeit für pflegende Angehörige, längere berufliche Auszeiten zu nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 06:00 Uhr