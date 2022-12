EU will Handel mit Emissionrechten verschärfen

Nachrichtenarchiv - 18.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente der Europäischen Union hat eine entscheidende Hürde genommen: Der Emissionshandel wird teurer. Darauf haben sich in der Nacht Unterhändler von Parlament und Mitgliedsstaaten geeinigt. Unter anderem soll die Zahl der Verschmutzungsrechte für Unternehmen schneller verringert werden als bislang vorgesehen. Kostenlose Zertifikate sollen bis 2034 schrittweise auslaufen. In fünf Jahren soll das System des Emissionshandels auf das Heizen von Gebäuden und den Verkehr ausgeweitet werden, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. In Deutschland gilt das allerdings bereits. Der CDU-Europaabgeordnete Liese, der die Verhandlungen geführt hat, bezeichnete den Emissionshandel als "Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele". Auch der Grünen-Abgeordnete Bloss lobte das Ergebnis. Dem müssen nun Parlament und Mitgliedsstaaten noch zustimmen, das gilt aber als Formsache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2022 08:00 Uhr