Brüssel: Die EU will härter gegen Umweltkriminalität vorgehen - also gegen schwerwiegende Straftaten, bei denen die Natur geschädigt wird. Künftig soll das in der ganzen EU mit hohen Gefängnis- und Geldstrafen geahndet werden können. Darauf haben sich Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments verständigt. Zu den gemeinsam definierten Straftaten werden den Angaben zufolge der Handel mit Holz illegaler Herkunft und schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften über Chemikalien gehören. Zudem geht es beispielsweise um das illegale Recycling umweltschädlicher Schiffsteile. Umweltkriminalität ist nach Einschätzung von EU-Experten eine der weltweit profitabelsten Aktivitäten des organisierten Verbrechens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 07:00 Uhr