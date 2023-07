EU will Getreide aus der Ukraine auf Landwegen herausbringen

Meldungsarchiv - 25.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Experten auf der ganzen Welt warnen wegen der russischen Blockade im Schwarzen Meer vor einer globalen Ernährungskrise. Vergangene Woche hatte Russland das Getreide-Abkommen mit der Ukraine beendet. Heute beraten die EU-Agrarminister, wie das Problem gelöst werden kann. Bundes-Landwirtschaftsminister Özdemir sagte dazu im ARD-ZDF-Morgenmagazin, die Ukraine sei nun auf die EU angewiesen um ihre Agrarprodukte auf den Weltmarkt zu bringen. Durch die Blockade könnten die Getreidepreise durch die Decke schießen, so Özdemir, das gelte es zu verhindern. Man müsse die alternativen Exportrouten der Ukraine stärken, das Getreide auf dem Landweg herausbringen, weiter an europäische Häfen führen und dann in den globalen Süden. Dieser ist auf die Produkte für die Ernährungssicherheit angewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 09:45 Uhr