EU will gemeinsame Rüstungsprojekte voratreiben

Die Europäische Union will gemeinsame, europäische Rüstungsprojekte vorantreiben um weniger von den USA abhängig zu sein. Dafür machen sich die EU-Außenbeauftragte Kallas und Verteidigungskomissar Kubilius stark. Grundlage ist das sogenannte Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigung, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. Befürchtet wird demnach, dass die USA im Fall von Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten auch an Nato-Partner gelieferte Waffensysteme aus der Ferne lahmlegen könnten. Um dem Ziel einer Unabhängigkeit von den USA möglichst schnell näherzukommen, könnte nach dem Willen von Kallas und Kubilius in einer Richtlinie festgelegt werden, dass EU-Staaten bevorzugt europäische Militärgüter kaufen sollten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2025 04:00 Uhr