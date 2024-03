EU will erstmals Sanktionen gegen radikale jüdische Siedler verhängen

Brüssel: Die EU will erstmals Sanktionen gegen radikale jüdische Siedler im israelisch besetzten Westjordanland verhängen. Darauf haben sich nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa die Außenminister der Mitgliedstaaten verständigt. Betroffene Personen müssen damit rechnen, dass ihre Vermögenswerte innerhalb der EU eingefroren werden. Außerdem dürfen sie nicht mehr in die EU einreisen. Hintergrund sind mehrere Gewalttaten extremistischer Siedler gegen Palästinenser. Außenministerin Baerbock sagte, man wolle mit den Strafmaßnahmen deutlich machen, dass die Angriffe genauso wie der Siedlungsbau an sich nicht im Einklang mit internationalem Recht stünden. Mit den Sanktionen folgt die EU dem Beispiel der USA, die bereits Sanktionen gegen radikale Siedler verhängt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 22:00 Uhr