EU will eingefrorenes Vermögen russischer Oligarchen beschlagnahmen

Politiker weltweit reagieren mit Entsetzen auf Schulmassaker in den USA

Washington: Politiker und Kirchenvertreter in Europa haben erschüttert auf den Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas reagiert. Bundeskanzler Scholz sprach den Hinterbliebenen und Verletzten sowie Präsidenten Biden sein Beileid aus. Das unfassbare Massaker lasse sich kaum in Worte fassen, so Scholz per Twitter. Auch die Präsidenten Frankreichs und der Ukraine, Macron und Selenskyj, zeigten sich schockiert. Papst Franziskus erklärte im Vatikan, er sei untröstlich und werde für die Toten und ihre Familien beten. Gleichzeitig forderte er, den unkontrollierten Waffenhandel in den USA einzudämmen. Dies hatte zuvor auch schon US-Präsident Biden verlangt. Er rief das Land auf, jetzt zusammenzustehen und sich gegen die Waffenlobby zu verbünden. Bei dem Amoklauf im texanischen Uvalde hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule nach aktuellem Stand 19 Schüler und zwei Erwachsene getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2022 12:45 Uhr