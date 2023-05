EU will eine Milliarde Euro für Munitionsproduktion ausgeben

Kurzmeldung ein/ausklappen Kanadischer Folk-Sänger Gordon Lightfoot stirbt im Alter von 84 Jahren

Toronto: Der kanadische Folk- und Country-Sänger Gordon Lightfoot ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren friedlich in einem Krankenhaus in der kanadischen Metropole Toronto. In einem Post auf seiner Facebook-Seite heißt es, Lightfoot sei eines natürlichen Todes gestorben. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "If You Could Read My Mind", "Summer Side Of Life" und "The Wreck of the Edmund Fitzgerald". Premierminister Trudeau schrieb auf Twitter, Kanada haben einen seiner größten Singer-Songwriter verloren.

