EU will Dialog mit neuen Machthabern in Afghanistan

Dritte Bundeswehrmaschine mit Evakuierten verlässt Kabul

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt ist am Abend eine dritte Maschine mit Deutschen und einheimischen Ortskräften gestartet. Nach Informationen von Außenminister Maas sind 139 Menschen an Bord. Eine weitere Maschine stehe bereit. 132 Personen sind bereits in Deutschland angekommen. Sie landeten auf dem Berliner Hauptstadtflughafen in Schönefeld. An Bord waren Deutsche und Staatsbürger anderer Länder sowie Afghanen, die für deutsche Streitkräfte, Polizei oder Hilfsorganisationen gearbeitet haben. Unklar ist, wie viele Afghanen es überhaupt noch zum gesicherten militärischen Teil des Flughafens schaffen. An den Kontrollstellen der Taliban in Kabul werden afghanische Staatsbürger nicht durchgelassen. Die Bundesregierung hat den deutschen Botschafter Potzel nach Doha ins Golfemirat Katar geschickt. Dort soll er mit der Talibanführung über freies Geleit für afghanische Ortskräfte verhandeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 23:00 Uhr