EU will Dialog mit neuen Machthabern in Afghanistan

EU bereitet Soforthilfe für Erdbebenopfer in Haiti vor

Brüssel: Die EU-Kommission stellt für die Erdbebenopfer in Haiti drei Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung. Das Erdbeben treffe ein Land, das schon durch die Corona-Pandemie und wachsende Unsicherheit in Gefahr sei, erklärte der für Krisenmanagement zuständige Kommissar Lenarcic. Das Geld solle durch bereits in Haiti tätige Organisationen eingesetzt werden, vor allem für medizinische Hilfe und Unterkünfte für die am am härtesten getroffenen Menschen. Gleichzeitig stellte er weitere Hilfen in Aussicht. Nach dem schweren Erdbeben vom Wochenende mit mehr als 1.400 Toten haben die Menschen in der betroffenen Region zusätzlich mit starkem Regen zu kämpfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 18:00 Uhr