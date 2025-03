EU will bis 2030 massiv aufrüsten

Brüssel: Die Europäische Union will bis zum Ende des Jahrzehnts massiv aufrüsten. Das geht aus einer Erklärung hervor, die auf dem EU-Frühjahrsgipfel in Brüssel am Abend veröffentlicht wurde. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten wollen demnach alles daransetzen, um Europas Verteidigungsbereitschaft in den kommenden fünf Jahren entscheidend zu stärken. Dafür soll auch die Umsetzung der jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zügig vorgetrieben werden. Die Behörde unter der Führung von Kommisionspräsidentin von der Leyen will für Aufrüstungsprojekte unter anderem Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro vergeben und Verteidigungsausgaben von den strengen EU-Schuldenregeln ausnehmen. De Erklärung wird von 26 der 27 EU-Staaten mitgetragen - inzig Ungarns Ministerpräsident Orban verweigerte seine Zustimmung.

