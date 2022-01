EU will Atomenergie als klimafreundlich einstufen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will Energie aus Erdgas und Atomkraft offenbar unter Auflagen als klimafreundlich einstufen. Mehrere Nachrichtenagenturen berufen sich auf einen Entwurf der Brüsseler Behörde zur so genannten Taxonomie, der heute an die Mitgliedsstaaten versandt wurde. Demnach sollen Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün klassifiziert werden, wenn die Anlagen neuesten technischen Standards entsprechen und es konkrete Pläne zur Entsorgung des Atom-Mülls gibt. Dann soll der Bau neuer Atomkraftwerke auch mit EU-Mitteln gefördert werden. Ähnliches ist für neue Gaskraftwerke geplant. Vor allem Frankreich mit seinen vielen Atomkraftwerken hatte darauf gedrängt, Kernenergie als nachhaltig einzuordnen, genauso wie mehrere osteuropäische Länder. Deutschland war strikt dagegen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass mit den Plänen der EU-Kommission umweltschädliche Investitionen unter einem grünen Deckmantel ermöglicht würden. Sie fordert von den Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament, sich klar gegen die Verordnung zu stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 15:00 Uhr