EU weitet Sanktionen gegen Belarus aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Nordbayern sowie vom Alpenrand bis ins Passauer Land vereinzelt Schauer, ansonsten trocken. In der Nacht später im Süden Regenfälle bei 15 bis 10 Grad. Morgen und auch am Wochenende wechelhaft mit nur wenig Sonne und immer wieder Regen, 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 17:00 Uhr