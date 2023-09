EU weitet in Portugal ihr Netz von Supercomputern aus

Lissabon: In Portugal ist ein europäischer Supercomputer ans Netz gegangen. Er heißt Deucalion, das ist in der griechischen Mythologie ein Sohn des Prometheus. Die Deutsche Presseagentur meldet unter Berufung auf die EU-Kommission, die Anlage sei mehrere hunderttausend Mal schneller als ein handelsüblicher Prozessor. Sie könne für Meteorologie und Astrophysik eingesetzt werden, aber auch für Bereiche wie personalisierte Medizin, Brandbekämpfung und autonome Fahrzeuge. Deucalion ist der achte Supercomputer im EU-Programm. Die anderen stehen in Finnland, Italien, Slowenien, Luxemburg, Bulgarien, Tschechien und Spanien; weitere sollen folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 19:00 Uhr