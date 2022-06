EU-weite Lösung für einheitliche Ladekabel ist anscheinend in Sicht

Nach Zugunglück konzentrieren sich die Ermittlunge auf Gleise und Fahrgestelle

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück bei Burgrain konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Zustand der Strecke an der Unfallstelle. Auch die Fahrgestelle des verunglückten Zuges werden nach Angaben von Innenminister Herrmann genau untersucht. Dem BR sagte er, aktuell deute nichts auf einen Fehler des Fahrers hin, es werde aber weiter in alle Richtungen ermittelt. Die Bahn wollte laut einer Liste der Tochter DB Netz AG die Strecke bei Burgrain demnächst sanieren. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen äußerte sich der Konzern aber nicht dazu. - Am Abend gedachten etwa 200 Menschen bei einer Gedenkfeier in Garmsich-Partenkirchen der fünf Getöteten. Das Gebet wurde auch auf ukrainisch gesprochen, da zwei der Opfer aus der Ukraine stammten. Am Samstag ist ein großer ökumenischer Gottesdienst geplant.

