EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili werden alle Befugnisse entzogen

11.12.2022 08:00 Uhr

Brüssel: Die festgenommene Vizepräsidentin des EU-Parlaments Kaili verliert mit sofortiger Wirkung all ihre Befugnisse. Das hat Parlamentspräsidentin Metsola angeordnet. Eine förmliche Absetzung Kailis kann nur das Parlament selbst beschließen. Kaili wird unter anderem Bestechung, Geldwäsche und versuchte Einflussnahme auf das EU-Parlament vorgeworfen. Hinter dem Korruptions-Skandal soll das Emirat Katar stehen. Am Freitag hatte es 16 Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben. Kaili sitzt für die Pasok-Partei im Parlament, die zur sozialdemokratischen Fraktion gehört. Die SPD-Europaabgeordnete Barley sagte in den ARD-Tagesthemen, Korruption sei Gift für die Demokratie. Das Parlament habe strenge Regeln für die Arbeit von Lobbyisten, wenn aber kriminelle Energie im Spiel sei, helfe kein Verhaltenskodex. Dann müsse das Strafrecht ran.

