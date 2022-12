EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili verliert Amtsbefugnisse

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Oft bewölkt mit Schneeschauern, Höchstwerte - 4 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt, gebietsweise Schneeschauer, am Nachmittag kann es im Allgäu freundlicher werden. Höchstwerte minus 4 bis plus 1 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Dienstag weitgehend trocken und teils bewölkt, teils freundlich. Am Mittwoch zeitweise Schnee, im Süden auch Schneeregen oder gefrierender Regen. Höchstwerte minus 4 bis plus 1 Grad, am Mittwoch etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 06:00 Uhr