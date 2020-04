EU-Videogipfel zu Wiederaufbaufonds beginnt

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Beim EU-Video-Gipfel der in diesen Minuten beginnt, wollen die Staats- und Regierungschefs die Höhe des Wiederaufbaufonds festzurren, um nach der Coronavirus-Pandemie die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die EU-Kommission hatte ein Volumen von 1,6 Billionen Euro vorgeschlagen. In einem internen Dokument der Brüsseler Behörde ist sogar von einer Finanzierung in Höhe von zwei Billionen Euro die Rede. Neben dem neuen Fonds solle der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 angezapft werden. In dem Papier heißt es außerdem, die Kommission könne am Finanzmarkt 320 Milliarden Euro aufnehmen und etwa die Hälfte an Regierungen in Europa weiterreichen. Ein Teil des Geldes könnte dann als direkter Zuschuss ausgezahlt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 15:00 Uhr