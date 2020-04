EU-Video-Gipfel: Neues Hilfspaket soll beschlossen werden

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Am Nachmittag hat ein weiterer EU-Gipfel zur Corona-Krise begonnen. Bei einer Video-Konferenz sprechen die 27 Staats- und Regierungschefs vor allem darüber, wie der angeschlagenen Wirtschaft in Europa geholfen werden kann. Zur Diskussion steht ein Paket im Umfang von mindestens einer Billion Euro. In einem internen Papier der EU-Kommission ist von zwei Billionen die Rede. Beobachter gehen von kontroversen Debatten aus. Endgültige Beschlüsse werden erst im Sommer erwartet. Bundeskanzlerin Merkel hatte vor dem Gipfel deutlich gemacht, dass Deutschland dazu bereit sei, vorübergehend höhere Beiträge zum EU-Haushalt zu leisten. Die Kanzlerin sagte wörtlich im Bundestag: "Europa ist nicht Europa, wenn es nicht füreinander einsteht in Zeiten unverschuldeter Not"

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 16:00 Uhr