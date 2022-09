EU verurteilt Tod einer jungen Frau in iranischem Polizeigewahrsam

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU hat den Tod einer jungen Frau in iranischem Polizeigewahrsam als "inakzeptabel" verurteilt. Der Außenbeauftragte Borrell forderte, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Tod der 22jährigen, die vor einer Woche von der Sittenpolizei wegen ihres "unislamischen" Outfits festgenommen worden war, hat eine Welle des Protests ausgelöst. Bis in die Nacht gab es in mehreren iranischen Städten Demonstrationen. Die Polizei ging teils mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen die Menschenmengen vor. Nach Angaben einer kurdischen Menschenrechtsorganisation gab es auch Tote.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 02:00 Uhr