EU verurteilt Missbrauch von Menschen als Schutzschilde im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Die EU hat der radikal-islamischen Hamas vorgeworfen, Krankenhäuser und Zivilisten im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Der Außenbeauftragte Borell sprach von einem Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Patienten müssten sicher evakuiert werden können. Zugleich forderte er das israelische Militär zu größtmöglicher Zurückhaltung auf, damit Zivilisten nicht zu Schaden kommen. Die Weltgesundheitsorganisation verweist unterdessen erneut auf die Zustände im größten Krankenhaus im Gazastreifen. Auf der Plattform X sprach die WHO von mehr als 2.000 Menschen, die sich in der derzeit umkämpften Schifa-Klinik befinden, und zwar etwa 600 Patienten und 1500 Vertriebene. Inzwischen sei der medizinische Betrieb dort nahezu vollständig eingestellt worden. Die WHO hat nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu dem Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 06:00 Uhr