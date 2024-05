EU verurteilt Großmanöver Chinas vor Taiwan

Brüssel: Die EU hat das Großmanöver Chinas vor Taiwan verurteilt. Chinas dortige militärische Aktivitäten würden die Spannungen in der Region erhöhen, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell. Er nannte Frieden und Stabilität in der Meerenge zwischen China und Taiwan bedeutend für die regionale Sicherheit und den Wohlstand. Er rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die chinesische Führung hatte das Manöver vor der Küste Taiwans als Strafe für "separatistische Handlungen" bezeichnet. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. An dem Manöver waren heute nach Angaben aus Taipeh mindestens 15 Schiffe und mehr als 40 chinesische Kampfjets beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 22:00 Uhr