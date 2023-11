EU verurteilt Einsatz "menschlicher Schutzschilde" in Gaza

Brüssel: Die EU hat der islamistischen Hamas vorgeworfen, Krankenhäuser und Zivilisten im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Der Außenbeauftragte Borell sprach von einem Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Patienten müssten sicher evakuiert werden können. Zugleich forderte Borell das israelische Militär zur Zurückhaltung auf, damit Zivilisten nicht zu Schaden kommen. Derzeit kommt es vor allem rund um das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza zu Kämpfen zwischen Israel und der Hamas. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beschreibt die Lage in der Klinik als "katastrophal". Der Gaza-Krieg ist am Vormittag auch Thema beim Treffen der 27 EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 05:00 Uhr