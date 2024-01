EU verurteilt Bombenanschlag bei Soleimani-Grab im Iran als "Terrorakt"

Brüssel: Die Europäische Union hat den Bombenanschlag bei der Gedenkfeier für einen vor vier Jahren getöteten iranischen General als Terrorakt verurteilt. In einer Erklärung heißt es, die EU sei solidarisch mit dem Iran. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Irans Staatsoberhaupt Chamenei kündigte eine scharfe Reaktion an. Den Verletzten und Hinterbliebenen sprach der 84-Jährige sein Mitgefühl aus. Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Soleimani wurden in dessen Heimatstadt Kerman bei zwei Explosionen 95 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Es war der folgenreichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2024 21:15 Uhr