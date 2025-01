EU-Vertreterin kündigt Hilfspaket für Syrien an

Damaskus: Die Europäische Union will Syrien unterstützen. EU-Nothilfekommissarin Lahbib hat bei einem Besuch in Damaskus ein Hilfspaket von 235 Millionen Euro angekündigt. Das Geld soll für Notunterkünfte, Lebensmittel und Medikamente verwendet werden - auch in Nachbarländern. In Syrien war Anfang Dezember der Diktator Assad gestürzt worden.

