EU-Vertreter ringen vor Sondergipfel um Kompromiss beim Ölembargo

Nachrichtenarchiv - 30.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Streit über das geplante Öl-Embargo gegen Russland überschattet den EU-Sondergipfel, der am Nachmittag beginnt. Die Botschafter der 27-Mitgliedstaaten haben sich bis zum späten Abend nicht auf einen Kompromissvorschlag einigen können. Einem EU-Diplomaten zufolge wird nun versucht, in den nächsten Stunden eine Lösung zu finden. Das sei aber alles andere als sicher, heißt es. Widerstand kommt vor allem aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Die drei Länder sind besonders abhängig von russischem Öl: Vor allem Ungarn blockiert deswegen das geplante EU-Embargo. Die Regierung in Budapest lehnt bisher alle Kompromissvorschläge der EU ab und verlangt eine vierjährige Übergangsfrist sowie 800 Millionen Euro Finanzhilfen, um seine Raffinerien anzupassen. Ein EU-Embargo muss einstimmig beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 07:00 Uhr