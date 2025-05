EU-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Hilfen

In Brüssel diskutieren die EU-Verteidigungsminister über Hilfen für die Ukraine. Konkret geht es darum, wie das Land weiter militärisch unterstützt werden kann. Für Deutschland nimmt Minister Pistorius an den Gesprächen in Brüssel teil. Später kommen dort auch die EU-Außenminister zusammen. Bei deren Treffen stehen neue Russland-Sanktionen auf der Tagesordnung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2025 11:45 Uhr