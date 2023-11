Brüssel: Die Verteidigungsminister der EU und NATO-Generalsekretär Stoltenberg beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Borrell forderte, den gemeinsamen Militärhilfe-Fonds um 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Außerdem wird es um die Pläne der EU gehen, der Ukraine eine Million Artillerie-Geschosse zur Verfügung zu stellen sowie um eine EU-Trainingsmission EUMAM. In deren Rahmen sollen 40.000 ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Das sind 10.000 mehr als zunächst geplant. Der ukrainische Präsident Selenskyj stellte in seiner abendlichen Videoansprache noch einmal klar, dass sein Land alle Vorgaben der EU-Kommission für Beitrittsverhandlungen erfüllen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 06:00 Uhr