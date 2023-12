EU verständigt sich auf Regeln für Künstliche Intelligenz

Brüssel: Die Europäische Union bekommt ein Regelwerk für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Darauf verständigten sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten am Abend nach langen Verhandlungen. Ein Streitpunkt war die biometrische Überwachung wie die Gesichtserkennung. Die Einigung sieht vor, dass die Nutzung für die Strafverfolgung in Ausnahmen in Echtzeit erlaubt wird - etwa bei der Gefahr eines Terroranschlags. Das EU-Parlament wollte eigentlich ein komplettes Verbot. Ebenfalls umstritten war die Regulierung von sehr leistungsfähigen KI-Modellen wie GPT. Die Unterhändler einigten sich auf bestimmte Transparenzpflichten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete das Gesetz als weltweites Novum.

