EU verständigt sich auch auf neue Asylregeln

Brüssel: Eine Einigung gibt es auch beim europäischen Asylrecht. Unterhändler von EU-Parlament und Mitgliedsländern haben sich auf schärfere Regeln verständigt. So sollen Flüchtlinge, die kaum Chancen auf Asyl haben, gar nicht erst in die EU gelassen werden, sondern stattdessen in Auffanglagern an der EU-Außengrenze warten, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Außerdem sollen EU-Länder, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, Ausgleichszahlungen leisten. Während sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zufrieden zeigte mit der Einigung, übten Flüchtlingsorganisationen scharfe Kritik. Im BR-Fernsehen äußerte sich Migrationsforscher Knaus skeptisch: er sagte, die EU versuche zwar, die Einwanderung im Einklang mit der Menschenrechts- und der Flüchtlingskonvention zu begrenzen. Durch die Reform werde aber weder die irreguläre Migration noch das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer verhindert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 22:45 Uhr