EU verspricht Tunesien Millionenhilfen für Kampf gegen illegale Migration

Kurzmeldung ein/ausklappen Grünen-Chefin Lang kritisiert Söder und Aiwanger

München: Grünen-Chefin Lang hat die Teilnahme von Ministerpräsident Söder und seinem Stellvertreter Aiwanger an einer Demonstration gestern in Erding kritisiert. Lang sagte beim BR-Stammtisch, bei der Veranstaltung gegen das geplante Heizungsgesetz habe es auch AfD-Plakate gegeben. Lang kritisierte insbesondere Aiwanger für seinen Appell an die schweigende Mehrheit, sich die Demokratie zurückzuholen. Solche Aussagen bezeichnete die Grünen-Chefin als gefährlich. Zu der Protestveranstaltung in Erding waren gestern etwa 13.000 Menschen gekommen. Söder wurde dabei auf der Bühne mehrmals ausgebuht, augenscheinlich von AfD-Sympathisanten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 18:30 Uhr