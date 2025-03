EU verschiebt Gegenzölle auf US-Produkte

Die Kommission will die Gegenzölle erst Mitte April in Kraft treten lassen. Dadurch habe die EU mehr Zeit für Verhandlungen mit der US-Regierung, so die Begründung. Seit gut einer Woche erheben die USA Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Davon sind die EU-Mitgliedsländer direkt betroffen. Brüssel reagierte mit Gegenzöllen auf ausgewählte US-Produkte wie Jeans, Whiskey und Motorräder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 15:15 Uhr