EU verschiebt Freihandelsabkommen mit Australien

Weltweites Pandemie-Geschehen verlangsamt sich

Berlin: Das weltweite Pandemie-Geschehen hat sich in der fünften Woche in Folge verlangsamt. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Daten hervor. Demnach sind die Infektionszahlen seit mehr als einem Monat rückläufig. Zuletzt gab es täglich weltweit knapp 460.000 bestätigte Neuansteckungen. In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter rund 10.100 Infektionen binnen eines Tages. In den vergangenen drei Tagen stieg die Inzidenz wieder leicht an - sie beträgt laut Robert Koch-Institut aktuell bundesweit 64. Angesichts der Impfquote von knapp 65 Prozent rechnet das RKI damit, dass die Zahl der Neuansteckungen in Herbst und Winter wieder zunimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 19:00 Uhr