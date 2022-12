EU verschärft Sanktionen gegen den Iran

Nachrichtenarchiv - 12.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten haben einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land beschlossen. Erst heute war ein zweiter Demonstrant in der Stadt Maschhad öffentlich hingerichtet worden, weil er sich im Zuge der landesweiten Proteste gegen die Führung in Teheran gestellt hatte. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte die Hinrichtung scharf. Sie warnte, das Regime werde weitere Einschüchterungsversuche unternehmen. Die Sanktionen sollen Medienberichten zufolge dafür sorgen, dass rund 20 weitere Verantwortliche im Iran mit Vermögens- und Einreisesperren belegt werden. Nach Baerbocks Worten sollten die Strafmaßnahmen vor allem auf Mitglieder der Revolutionsgarden abzielen und auf Personen, die für die Hinrichtungen verantwortlich sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2022 15:00 Uhr