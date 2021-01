EU verschärft Gangart gegenüber Astrazeneca

Nachrichtenarchiv - 25.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Wegen knapper Impfstoffe gegen das Corona-Virus will die EU-Kommission, dass der Export solcher Mittel künftig genehmigt werden muss. Die Brüsseler Behörde schlug dafür ein sogenanntes Transparenzregister vor, das binnen weniger Tage stehen soll. Demnach bräuchten Hersteller eine Lizenz, wenn sie in der EU produzierten Impfstoff an Drittstaaten ausführen wollen. Zugleich erhöhte die Kommission den Druck auf den Hersteller Astrazeneca, zugesagte Impfstoffmengen ohne Verzug zu liefern. Die Verzögerungen seien nicht akzeptabel, sagte Gesundheitskommissarin Kyriakides nach einer Sitzung mit den EU-Staaten. Beunruhigt zeigt man sich in Brüssel darüber, dass der schwedisch-britische Pharmakonzern Lieferungen an das Vereinigte Königreich offenbar nicht gekürzt hat. Darüber hinaus steht der Vorwurf gegen den US-Konzern Pfizer im Raum, Lieferungen an die EU eingeschränkt zu haben, nicht aber an die Vereinigten Staaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 20:00 Uhr