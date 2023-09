EU verringert ozonabbauende Stoffe in der Atmosphäre

Kopenhagen: Die EU hat im vergangenen Jahr dazu beigetragen, das Ozonloch zu schließen. Laut Daten der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen wurden in den Mitgliedsstaaten mehr ozonabbauende Stoffe zerstört oder exportiert als neue produziert oder importiert. Diese Stoffe sind beispielsweise in Kühlmitteln, Agrarchemikalien und Arzneimitteln enthalten. Laut Umweltagentur erfüllen die EU-Staaten damit ihre Verpflichtung aus dem Montrealer Protokoll: Es sieht vor, schrittweise aus dem Gebrauch ozonabbauender Stoffe auszusteigen. Die Ozonschicht absorbiert UV-Strahlen der Sonne und schützt damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 18:15 Uhr