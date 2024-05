EU verliert Anschluss bei KI-Entwicklung zu USA und China

Luxemburg: Im internationalen Wettbewerb um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verliert die Europäische Union den Anschluss an die USA und China. In einem Untersuchungsbericht kritisiert der EU-Rechnungshof, die EU könne nicht mit weltweit führenden Akteuren mithalten. Die KI-Investitionen der EU stiegen in den vergangenen Jahren zwar stetig an. Dennoch gebe es eine große Lücke zwischen den USA und der EU. Dies gelte sowohl für staatliche Stellen wie auch für private Unternehmen. Die EU liege um mehr als 10 Milliarden Euro zurück, so der Rechnungshof. Nach Ansicht der Behörde werden umfangreiche und zielgerichtete Investitionen in KI das Wirtschaftswachstum in der EU in den kommenden Jahren entscheidend beeinflussen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 07:00 Uhr