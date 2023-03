EU verlängert den Gas-Notfallplan bis März 2024

Kurzmeldung ein/ausklappen Koalitionsausschuss hat laut Scholz wichtigste Fragen gelöst

Berlin: Die Beratungen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss sind offensichtlich auf der Zielgeraden. Bundeskanzler Scholz sagte am frühen Abend vor der Presse, die hauptsächlichen Fragen seien längst gelöst. Es gehe nun noch um Details. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition ein -so wörtlich- "großes Werkstück" zustande bringe. Denn es gehe um die größte Modernisierung des Landes sowie um Klimaschutz. Der SPD-Politiker lobte zugleich die gute Sacharbeit zwischen den Parteien. Kritik der Opposition, dass die Beratungen mit Pausen schon seit vorgestern Abend andauern, wies Scholz zurück. Auch in früheren Regierungen habe es sehr lange Beratungen gegeben. In der Ampel-Koalition waren zuletzt besonders der Klimaschutz im Verkehrsbereich, der Austausch von Öl- und Gasheizungen sowie die Gestaltung der geplanten Grundsicherung für Kinder umstritten.

