EU verkündet Durchbruch in Verhandlungen zu Asylreform

Brüssel: Das Asylsystem in der EU wird wohl grundlegend reformiert. Nach jahrelangen Diskussionen haben sich Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments geeinigt. So sollen zahlreiche bisherige Regeln verschärft werden. Unter anderem soll es künftig einheitliche Verfahren an den EU-Außengrenzen geben. Geplant ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Mit einem Solidaritätsmechanismus sollen die Schutzsuchenden unter den EU-Staaten besser verteilt werden. Wenn die Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie Unterstützung leisten, etwa in Form von Geldzahlungen. Und: Abgelehnte Asylbewerber sollen künftig leichter in sichere Drittstaaten abgeschoben werden. - Die Einigung muss noch vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 09:00 Uhr