EU verhängt Sanktionen gegen vier russische Medien

Brüssel: Die Europäische Union hat Sanktionen gegen das pro-russische Internetportal "Voice of Europe" in Tschechien sowie gegen drei russische Medien verhängt. Wie der Europäiche Rat mitgeteilt hat, gilt für sie ein EU-weites Veröffentlichungsverbot. Zur Begründung heißt es, die Medien stünden unter ständiger direkter oder indirekter Kontrolle der russischen Führung. Die EU wirft ihnen vor, pro-russische Propaganda zu betreiben, zur Destabilisierung ihrer Nachbarländer beizutragen und den Angriffskrieg gegen die Ukraine voranzutreiben. Unter anderem soll etwa über "Voice of Europe" Geld an europäische Politiker geflossen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 18:00 Uhr