EU verhängt Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Boris Rhein soll Nachfolger von Bouffier werden

Fulda: Der hessische Landtagspräsident Boris Rhein soll Volker Bouffier als Ministerpräsident und CDU-Landeschef nachfolgen. Das hat Bouffier am Rande einer Klausurtagung der Partei in Fulda gesagt. Am Vormittag hatte der hessische Ministerpräsident angekündigt, sein Amt am 31. Mai im Landtag vorzeitig zur Verfügung zu stellen. Er halte den jetzigen Zeitpunkt für richtig, um seinen Rückzug öffentlich zu machen, betonte Bouffier. Der 70-Jährige ist der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Seit fast zwölf Jahren führt der Christdemokrat die Landesregierung in Hessen an - aktuell in einer Koalition mit den Grünen. Der hessische Landtag wird voraussichtlich im Herbst 2023 neu gewählt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 16:15 Uhr