EU verhängt Sanktionen gegen Militärmachthaber in Myanmar

Staatskanzlei weist Ultimatum des Lehrerverbands zurück

München: Die Staatskanzlei hat dem Lehrerverband BLLV schlechten Stil vorgeworfen. In einem Brandbrief des BLLV an Ministerpräsident Söder heißt es, wenn die Lehrerinnen und Lehrer und alle an der Schule Beschäftigten am 1. Schultag nach den Osterferien wieder einen Fuß in die Schule setzen sollen, müssten im Vorfeld alle ein Impfangebot erhalten haben. Bayerns Corona-Koordinator und Staatskanzleichef Herrmann sagte, nicht jeder könne seine Arbeit einstellen, bloß weil er noch nicht geimpft sei. Unterstützung für die Lehrerforderung nach Impfungen kommt von der SPD. Die bildungspolitische Sprecherin Wild betonte, nur so könne Präsenzunterricht weiter stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 15:00 Uhr