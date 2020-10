EU verhängt Sanktionen gegen Belarus

Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Sondergipfel nach stundenlangen Verhandlungen auf Sanktionen gegen Belarus geeinigt. EU-Ratspräsident Michel sagte, von den Sanktionen betroffen seien rund 40 belarussische Offizielle, denen eine Beteiligung an Wahlfälschungen vorgeworfen wird. Präsident Lukaschenko befinde sich nicht auf der Sanktionsliste. Dies könne sich aber noch ändern, so Michel. Die Maßnahmen sollen sofort in Kraft treten. Zypern hatte wochenlang den Beschluss der EU blockiert. Als Gegenleistung für die Zustimmung Zyperns will die EU im Konflikt um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer ihre Sanktionsdrohungen gegen die Türkei beibehalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 06:00 Uhr