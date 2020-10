EU vereinbart engere Zusammenarbeit in der Pandemie

Brüssel: Die EU-Länder streben in der Corona-Krise eine vertiefte Zusammenarbeit an. Damit soll die zweite Corona-Welle gebrochen werden, die derzeit in fasst allen Mitgliedsstaaten rollt. Alle säßen im selben Boot, sagte EU-Ratspräsident Michel in der Videokonferenz der Staats- und Regierungschef gestern Abend. Darum sollten nationale Alleingänge vermieden werden. In solch harten Zeiten seien jetzt Zusammenhalt und Solidarität gefragt. Die EU-Kommission kündigte an, wegen teils überfüllter Krankenhäuser die Verlegung von Patienten zwischen EU-Staaten mit 220 Millionen Euro zu unterstützen. Außerdem soll die Verteilung von möglichen Corona-Impsstoffen EU-weit koordiniert werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte allerdings auch, mit Impfstoff in größeren Mengen sei "im besten Fall" im April zu rechnen. Kanzlerin Merkel sprach sich dafür aus, die Grenzen zwischen den EU-Staaten anders als im Frühjahr offen zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 07:00 Uhr