EU verdoppelt Hilfe für belasusische Zivilgesellschaft

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union verdoppelt ihre Finanzhilfen für zivilgesellschaftliche Initiativen in Belarus. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte nach einem Treffen mit der im Exil lebenden Oppositionsführerin Tichanowskaja, die EU werde zum Beispiel unabhängigen Medien und Kulturschaffenden zusätzlich 30 Millionen Euro zukommen lassen. Man stehe in Belarus jenen zur Seite, die das Schicksal ihres Landes bestimmen wollen, so von der Leyen. Die EU wirft Machthaber Lukaschenko Wahlbetrug und Unterdrückung vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 09:15 Uhr