EU, USA und UN kritisieren Putschversuch in Guinea

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach Berichten über einen Putsch in Guinea protestieren zahlreiche Länder gegen die Ereignisse in dem westafrikanischen Land. Die USA kritisierten, Gewalt und jegliche verfassungswidrigen Maßnahmen würden die Aussichten Guineas auf Frieden, Stabilität und Wohlstand nur untergraben. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte auf Twitter jegliche Übernahme einer Regierung mit Waffengewalt. Ähnlich äußerte sich auch die Europäische Union. Teile des Militärs in Guinea haben nach eigenen Angaben die Macht an sich gerissen. Präsident Condé sei abgesetzt und festgenommen, seine Regierung aufgelöst worden, teilte eine Militärjunta gestern Abend mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 09:00 Uhr