EU-Unterhändler einigen sich beim Recht auf Reparatur

Brüssel: Verbraucher in der EU bekommen ein Recht auf Reparatur. Die Hersteller müssen demnach künftig bestimmte Geräte reparieren, vor allem Kühlschränke, Staubsauger und Mobiltelefone. Die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Mitgliedsstaaten haben sich in der Nacht auf die neuen Regeln geeinigt. Die Diskussion darüber läuft seit zehn Jahren. Zuletzt hatte das EU-Parlament den Druck erhöht und gefordert, Geräte reparatur-freundlich zu gestalten. Und auch kleinere Werkstätten sollen Zugang zu Ersatzteilen haben. Das Recht auf Reparatur nimmt sowohl den Verbraucher- wie den Umweltschutz in den Blick.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2024 01:00 Uhr