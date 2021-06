EU und USA wollen neues Kapitel der Zusammenarbeit

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und die Vereinigten Staaten wollen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. Wie Vertreter beider Seiten nach einem Gipfeltreffen in Brüsel erklärten, haben die USA und die EU die Ebene des Streits verlassen, um auf die Ebene der Zusammenarbeit zu gelangen. In einem ersten Schritt soll ein gemeinsamer Handels- und Wissenschaftsrat eingerichtet werden, der sich mit sauberen Technologien, künstlicher Intelligenz und der Cyber-Sicherheit beschäftigt. Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, werden sich in Zukunft auch gemeinsame Aktionsgruppen den wichtigsten Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Covid-Pandemie und dem Atomabkommen mit dem Iran widmen. Von der Leyen bestätigte außerdem, dass der deutsch-amerikanische Streit über die Subventionen von Airbus und Boeing für fünf Jahre auf Eis gelegt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 23:00 Uhr