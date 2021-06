EU und USA verlängern im Streit um Airbus und Boeing Aussetzung von Strafzöllen

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und die USA wollen im Streit um Subventionen für ihre Flugzeugbauer Airbus und Boeing weiterhin keine Strafzölle erheben. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr, wird die im März vereinbarte Friedensfrist über den 11. Juli hinaus verlängert. Somit geben sich beide Seiten mehr Zeit, um eine Lösung zu finden. In dem jahrelangen Streit werfen sich beide Seiten vor, ihre Flugzeugbauer jeweils unfair zu subventionieren. US-Präsident Biden trifft am Mittag mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel in Brüssel zusammen, um auch über Handelsfragen zu sprechen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.06.2021 11:15 Uhr